Johan Terryn verloor vader in volle coronacrisis en maakt podcast rond rouwverhalen

14 mei 2020

07u37 0 TV Eén van de trieste gevolgen van de coronacrisis, is dat het afscheid nemen van een geliefde bijzonder moeilijk is geworden. Geen troostende knuffels en een beperkte kring op de uitvaart: Johan Terryn (51) kan ervan meespreken. Hij verloor zelf zijn vader, en probeert dat een plaats te geven door in een nieuwe podcast op zoek te gaan naar rouwverhalen van anderen.

Twee weken geleden verloor Johan Terryn zijn vader. Niet aan de gevolgen van het coronavirus, maar door de opgelegde maatregelen mocht hij wel meemaken wat de crisis met een mens doet. “Eigenlijk is daar geen aandacht voor. De overlijdens zijn slechts een cijfer in de persconferentie, maar daar zitten dus wel families achter", zegt hij in Vandaag aan Danira, verwijzend naar de meer dan 8.000 dodelijke coronaslachtoffers. Net aan die families wilt hij een stem geven met zijn podcast ‘Het uur blauw’.

‘Het uur blauw’ is het uur net voor zonsopgang. “Je begint te wandelen in het donker, en dan zijn de gedachten in het begin nog donker, maar naarmate het licht komt en de zon opkomt, komt er ook plaats voor hoopvolle gedachten.” Zo wilt hij spreken over verdriet met mensen die iemand verloren zijn en die mensen een stem geven, maar Johan hoopt ook dat het een therapeutische werking heeft.

Terryn sprak al met enkele mensen, maar hij is nog op zoek naar verhalen. Mensen mogen zich aanmelden via hetuurblauw@johanterryn.com. De podcast kan je beluisteren via zijn website.



