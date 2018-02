Johan Kalifa Bals uit ‘De Buurtpolitie’ kreeg al te maken met racisme: "Tja, ’t is ne zwarte, zeiden ze" Wim Nijsten

Na de gehandicapten en de ongeneeslijk zieken maakte Philippe Geubels afgelopen zondag in ‘Taboe’ grappen over mensen met een andere huidskleur. "Lachen met minderheden, Philippe pakt dat zeer goed aan", zegt Johan Kalifa Bals, die u vanaf deze week ook op het witte doek kan zien in de tweede ‘Buurtpolitie’-film. "Door met die mensen op stap te gaan en hen te vragen wat ze wel en niet grappig vinden, kadert hij zijn grappen perfect. Ik kan lachen met mopjes over zwarte mensen, maar de context is zeer belangrijk.’"

De grens tussen lachen en uitlachen is dun. 

Het gaat er vooral om wíe het zegt. Ik heb een goede vriend die mij altijd ‘het chocoladekind’ noemt, maar dat vind ik niet erg omdat ik hem ‘Lucske Bonzai’ noem. Die vriend is nogal klein van gestalte, zie je. Als iemand anders mij zo zou noemen, zou ik daar wél aanstoot aan nemen. Omdat ik niet weet hoe die persoon dat bedoelt. 

Voel jij aan wanneer mensen slechte ­bedoelingen hebben? 

Meestal wel, ja. Als mijn collega’s een grap maken over mijn huidskleur, weet ik dat het vriendschappelijk bedoeld is. Ik lach ook met mezelf. In de nieuwe film van ‘De Buurtpolitie’ wordt Erik na een ontploffing uit de grond gehaald, en op de set heb ik toen gezegd: ‘Amai, die is bijna donkerder dan ik.’

Gebeurt het vaak dat mensen opmerkingen maken over je huidskleur?

"Laten ze hier ook al negers binnen?", krijg ik soms op café te horen. Absoluut niet oké, maar ik reageer daar meestal laconiek op. Dan zeg ik: "Ja. Ik kom hier een pint pakken. Wat drinkt ge van mij?" En dan drinken we samen een glas. 

