Joey is de kritiek op ‘Friends’ meer dan beu: "Ik ga er helemaal niet mee akkoord" DBJ

23 februari 2018

15u25 46 TV Sinds begin van dit jaar staat de Amerikaanse sitcom 'Friends' op Netflix. De hitserie was ontzettende populair in de jaren 90, maar lokt bij de millennials gemengde reacties uit. Voor de jongeren van deze tijd is de serie vrouwonvriendelijk en homofoob. Matt Leblanc, Joey in de reeks, vindt de reacties overdreven.

'Friends' met onder meer Jennifer Aniston, kwam voor het eerst op tv in 1994 en stopte tien jaar later. In die periode was de reeks razend populair bij jonge mensen. Na talloze aanvragen verscheen de reeks dit jaar daarom op Netflix. Maar dat draaide anders uit dan verwacht, veel millennials houden niet van de humor, want die zou beledigend zijn voor heel wat groepen.

Op BBC News reageerde Matt LeBlanc, die de rol van Joey speelde, op de kritische noten: "Ik heb die geruchten ook gehoord, dat er mensen zijn die blindelings kritiek leveren op "Friends". Ik wil daar niet dieper op ingaan. Ik ga er in ieder geval helemaal niet mee akkoord."

"Bij "Top gear" doen we ons uiterste best om geen politieke statements te maken, om niet in te gaan op actuele feiten. Dat hebben we bij "Friends" ook gedaan. Die serie handelde over algemene thema’s, die de tand des tijds wel doorstaan hebben. Zoals vertrouwen, liefde, relaties, verraad, familie en soortgelijke dingen."

Gedateerd

Veel jonge kijkers vinden de humor gedateerd. Het feit dat Ross (David Schwimmer) er niet tegen kan dat zijn zoon met Barbies speelt, stuit hun bijvoorbeeld tegen de borst. Daarnaast zouden er te weinig diversiteit in de reeks zijn en wordt er te veel gelachen met overwicht. Ook het machogedrag van de heren tegenover homo's zint vele kijkers niet.