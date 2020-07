Joeri Loos uit ‘De Mol’: “Ik heb geprobeerd om een mediacarrière te starten, maar tevergeefs” Redactie

03 juli 2020

11u00

Bron: HUMO 0 TV ‘15 minutes of fame’: dat beloofde popartartiest Andy Warhol in 1968 ieder van ons in de nabije toekomst. Maar al onze Facebook-, Instagram- en TikTok-prestaties ten spijt, moeten we het nog altijd vooral hebben van de klassieke media, met tv op kop. Vraag dat maar aan Joeri Loos uit seizoen 7 van ‘De Mol’, die zelfs geen 15 minuten schermtijd nodig had om zich op te werken tot de Beer van Peer. Maar wat doet dat met een mens? En is de nasmaak even zoet als de bekendheid is vervlogen? “Als je niet op tv blijft komen, word je gauw weer vergeten.”

“In de tien weken dat de uitzendingen liepen, kon ik amper nog buitenkomen. Eén keer ben ik met mijn vrouw gaan winkelen in Wijnegem Shopping Center, maar dat was geen succes. Er liepen nochtans voldoende BV’s rond: ik zag Marthe van K3 - ze knikte zelfs naar me. Haar lieten de mensen met rust, terwijl ze mij maar bleven aanklampen. Voor mij was die populariteit een droom die uitkwam: ik sta graag in de picture. Na twee weken ‘De Mol’ droomde ik al volop van een mediacarrière.”

Maar nu zijn de gemoederen helaas bedaard. “Ik heb het wel geprobeerd, hoor. Ik ben na ‘De Mol’ meteen aan de slag gegaan met een programmavoorstel. ‘Waaghalzen’, heette het. Ik zou als presentator een groep jongeren helpen hun angsten te overwinnen: hen van hun claustrofobie afhelpen, bijvoorbeeld, door met hen in tunneltjes te duiken, zoals ik in Vietnam heb gedaan. Bij het productiehuis vonden ze het geen slecht idee: ‘Had je Tom Waes geheten, dan waren we meteen met jou in zee gegaan.’ Ach, intussen heb ik het losgelaten. Twee of drie maanden later stond ik op de wei van Werchter en voelde ik nog steeds de blikken, maar niemand sprak me nog aan. Oei, dacht ik, het is weg. Als je niet op tv blijft komen, word je gauw weer vergeten.”

Lees het volledige interview met Joeri deze week in Humo.