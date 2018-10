Joëlle zag de keuze van Jeroen niet aankomen: “Ik ben echt geschrokken van wat ik allemaal op tv zag” Redactie

30 oktober 2018

06u00

Niet één kijker van 'Boer Zkt. Vrouw' die verrast was dat boer Jeroen (27) voor zijn coup de foudre Severien koos. Behalve haar liefdesrivale Joëlle, die deze week naar huis werd gestuurd. 'Ik ben echt geschrokken toen ik op tv zag wat er zich allemaal tussen die twee heeft afgespeeld', reageert Joëlle, die al volop droomde van een toekomst met Jeroen.

Dat Jeroen Severien helemaal zag zitten, werd al duidelijk in de eerste aflevering van ‘Boer Zkt. Vrouw’. Toen hij haar voor het eerst zag brak het zweet hem meteen uit. Compleet van zijn melk noemde Jeroen Severien ‘het mooiste meisje dat hij ooit had gezien’. Zijn hart voor zich winnen leek voor Joëlle dus al bij voorbaat onbegonnen werk. Al leken zij en Jeroen in de loop van het programma toch dichter naar elkaar toe te groeien. ‘Ik had mijn exit echt niet voelen aankomen’, zegt ze nu.

Terwijl het van in het begin duidelijk was dat Jeroen helemaal smoor was op Severien.

Blijkbaar, ja. Maar op de boerderij verdeelde hij zijn aandacht netjes tussen ons beiden, dus had ik geen enkel idee dat hij zomaar voor Severien zou kiezen. Natuurlijk had ik door dat het goed klikte tussen hen, maar al die dingen die hij deed met Severien zonder dat ik het zag... Achteraf bekeken begrijp ik natuurlijk waarom Severien zo kalm was tijdens het vervroegde keuzemoment.

Jits en jij betrapten Jeroen en Severien tijdens een romantisch ontbijt in zijn kamer. Ging er toen geen belletje rinkelen?

We schrokken, want het was duidelijk dat we stoorden. Maar ik heb er niet van wakker gelegen, want we hadden geen idee van wat zich daar afspeelde. Ik heb pas achteraf op tv gezien dat er meer achter zat.

Mocht je dat toen geweten hebben, zou je dan op de boerderij gebleven zijn?

Mocht Jeroen mij vlakaf gezegd hebben waar het op stond, namelijk dat hij een voorkeur had voor Severien, was ik al lang naar huis gegaan. Om hen zo meer tijd samen te gunnen, en omdat ik er anders toch maar voor spek en bonen bijzat. Maar ik wíst het niet, en ben dus voluit mijn eigen kans blijven gaan.

Severien komt zelfverzekerd over. Raakte je daardoor geïntimideerd?

Nee, totaal niet. Iedereen heeft zijn persoonlijkheid en karakter. Severien ging gewoon recht op haar doel af en wilde zich van haar beste kant laten zien. Maar dat voelde niet als een bedreiging. Van enige vijandigheid was dan ook geen sprake. Van mijn kant toch niet.

Naar het einde toe leken Jeroen en jij wel steeds dichter naar elkaar toe te groeien.

Wij waren veel samen en leerden elkaar steeds beter kennen. En ja, ik zag iets in hem, zoniet had ik dat wel meteen gezegd. Eigenlijk verliep alles naar wens, tot op het einde...

Kwam zijn afwijzing hard aan?

Er zijn toch wat traantjes gevloeid, ja. In die drie dagen is er zoveel gebeurd... Ik had me eindelijk opengesteld voor hem, en toen moest ik ineens vertrekken. Eerlijk? Ik had mijn gevoelens voor Jeroen onderschat. Ik zag echt een toekomst met hem tussen de koetjes en de kalfjes. Maar ja, hij heeft z’n hart gevolgd. ­Gelukkig heb ik thuis veel steun gekregen van mijn mama, stiefpapa en zus.

En nu? Heb jij de draad intussen weer kunnen opnemen?

Op Facebook krijg ik af en toe wel berichtjes, maar op dit moment kan ik mij nog niet openstellen voor een andere man. Door nu alles op televisie te zien, komen de herinneringen opnieuw naar boven. Mijn gevoelens voor Jeroen zijn nog niet volledig verdwenen. Ik heb het ‘Boer Zkt. Vrouw’-verhaal nog niet kunnen afsluiten en daardoor ben ik zeker nog niet klaar voor een nieuwe relatie.

Jij zag het boerenleven in Duitsland echt zitten, hé?

Helemaal! Ik was zelfs al aan het nadenken over wat ik daar allemaal zou kunnen doen. Zo zag ik tijdens één van onze uitstappen onderweg een ijssalon dat over te nemen was. Ik droomde al van vers ijs, gemaakt van de melk van de koeien van Jeroen. En op vrije momenten zou ik hem helpen op de boerderij of met de tractor rijden. Helaas, het is bij dromen gebleven...

Het lijkt wel alsof jouw koffers voor Duitsland al klaarstonden.

Ik had mij al voorgenomen om mijn leven in België af te ­ronden en naar Duitsland te vertrekken om werk te zoeken en de taal te leren, ja.

Stel dat Jeroen jou morgen belt omdat hij jou tóch beter wil leren kennen. Zou je hem nog een kans geven?

Absoluut. Ik heb tenslotte een hele weg afgelegd om Jeroen beter te leren kennen en dichter bij hem te zijn. Hij heeft nu wel zijn hart gevolgd, maar je weet natuurlijk nooit hoe dat zal aflopen. Als het niks wordt met Severien en hij wil mij toch beter leren kennen, dan sta ik daar zeker voor open. Ik zou me dan ook geen tweede keuze voelen.