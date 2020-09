Joe Exotic van ‘Tiger King’ lanceert onderbroeken met eigen gezicht Redactie

Bron: AD 0 TV Joe Exotic brengt een nieuwe onderbroekenlijn uit, waarbij zijn gezicht op het kruis is afgebeeld. Dat doet de ‘Tiger King’-realityster vanachter de tralies, want voorlopig zit hij vast vanwege dierenmishandeling en het beramen van huurmoord.

Er is keuze uit verschillende modellen. Zo is er eentje met luipaardenprint en het hoofd van Joe, een feloranje tijgerprint en eentje met een mix van tijgerprint en babyblauw. De ondergoedlijn is onderdeel van zijn REVENGE-collectie. De boxers gaan op 7 september in de onlineverkoop. Een bijzondere dag, want dan is het twee jaar geleden dat Joe gearresteerd werd.

64 miljoen huishoudens

Tijdens het begin van de coronacrisis smulden meer dan 64 miljoen huishoudens van ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’. Het succes van de serie wordt flink uitgemolken. Inmiddels is al bekend dat er een miniserie van comedian Kate McKinnon over Exoticss rivaal Carole Baskin komt. Ook zou er een serie op komst zijn op CBS waarin acteur Nicolas Cage tijgerparkeigenaar Exotic zou gaan spelen.



Daarnaast lijkt er ook een tweede seizoen op komst te zijn van de realityreeks, meldt The Sun. De celstraf van 22 jaar voor onder voor Exotic lijkt geen hindernis te vormen. De streamingdienst kocht namelijk de rechten op nieuwe afleveringen.

