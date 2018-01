Joe-dj speelt mee in 'Familie' DBJ

18 januari 2018

15u21

Bron: Medialaan 0 TV Elke Van Mello, bekend van radiozender Joe en het VIER-programma 'Auwch_', maakt eind volgende maand haar opwachting in de VTM-soap 'Familie'. De presentatrice en actrice kruipt in de huid van Inge.

Vanaf 26 februari zal Elke Van Mello een paar keer te zien zijn in 'Familie' als Inge, een date van Lars (Kürt Rogiers). Maar al snel blijkt dat Inge een jeugdvriendin is van Marie, gespeeld door Lien Van de Kelder. Zij kent ook enkele geheimen van Marie die Lars maar al te graag wil weten.

Voor Elke is het niet haar eerste acteerrol. In de VIER-serie 'Auwch_' speelt ze de trouwe en geduldige partner van Ben Segers en in oktober zal ze te zien zijn in de bioscoop in de film over de Bende van Nijvel. Ze staat daar aan de zijde van Louis Talpe en Jonas Van Geel.