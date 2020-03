Joe-dj’s Raf Van Brussel en Rani De Coninck lanceren lied tegen corona MVO

25 maart 2020

Joe-dj's Raf Van Brussel en Rani De Coninck draaien niet alleen plaatjes, ze maken er ook. Het duo lanceert hun eigen 'Raf & Rani tegen Corona'-lied.

Daarmee willen de dj’s en radiozender Joe een boodschap geven aan heel Vlaanderen: blijf lekker thuis en volg de regels op. “Het was niet eenvoudig om dit nummer te schrijven. Er zijn drama’s die zich afspelen maar we moeten ook hoopvol zijn en de moed erin houden”, vertelde Raf. En ook Rani haalde haar beste Gents accent boven. “Ik heb me wel uitgeleefd en het is een echte oorwurm geworden!”, lacht Rani.