Jodie Whittaker blikt terug op geslaagd seizoen ‘Doctor Who’: “Ik heb bewezen dat een vrouwelijke Doctor wérkt” MVO

31 december 2018

08u45

Bron: Metro 1 TV Jodie Whittaker (36), de allereerste vrouw die de rol van The Doctor op zich neemt in het BBC-programma ‘Doctor Who’, is tevreden na haar eerste seizoen als het personage. “Ik heb bewezen dat meisjes het óók kunnen.”

Whittakers prestatie in de serie ging niet onopgemerkt voorbij. Wat begon als controverse sloeg na haar tv-debuut meteen over in opluchting: “Jodie is gewéldig, waar waren we zo bang voor?” klonk het op Twitter. Haar debuut als The Doctor werd het best ontvangen sinds dat van Christopher Eccleston in 2005. Sommigen vergelijken haar zelfs met David Tennant, tot nu toe de meest populaire Doctor uit de reeks.

“Het is fantastisch om het publiek een vrouwelijke Doctor te zien accepteren”, knikt ze. “Ik heb er op de set nooit bij stilgestaan dat ik ‘de eerste vrouw in deze situatie was’. Akkoord, sommige aspecten van de avonturen lagen ietwat anders omdat ik een vrouw ben, maar uiteindelijk blijft het personage een alien met twee harten. Iemand met veel enthousiasme. Het maakt niet uit wie dat speelt, zowel jongens als meisjes kunnen The Doctor zijn.”

“Eigenlijk hebben we dat altijd al geweten”, gaat ze schouderophalend verder. “Maar het is tof om de eerste te kunnen zijn die zegt: zie je wel!”

Morgen, op nieuwjaarsdag, is Jodie nog eens te zien in de nieuwjaarsspecial van ‘Doctor Who’ op BBC One, genaamd ‘Resolution’.