Joan en Mert winnen ‘Love Island’: “Dat geld? Mooi, maar onze liefde is belangrijker” Isabelle Deridder

11 oktober 2020

22u50 7 TV They did it! Ze waren vanaf dag een de gedoodverfde favorieten, en het Nederlandse koppel Joan Pronk (25) en Mert Okatan (20) kon ook nu de kijkers van ‘Love Island’ overtuigen. Het duo volgt hiermee eerste winnaars Aleksandra en Denzel op, en mag net als hen met een cheque van 25.000 euro naar huis. “Ik had uiteindelijk de geldprijs, maar ik heb beslist om Mert de helft te geven. Een beloning om het zes weken met mij uit te houden.”

Was het echt een verrassing dat jullie zouden winnen?

Joan: We hadden wel gehoopt dat we bij de laatste vier koppels zouden zijn en op die manier naar de finale konden gaan. Maar we hadden nooit kunnen vermoeden dat de kijkers voor ons zouden kiezen.

Mert: Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik er niet zo mee bezig was. Ik had vooral oog voor Joan.

Joan: Oh, dankjewel schat. (lacht)

Jullie hadden vanaf de eerste dag een goede klik hé.

Joan: Ik voelde onmiddellijk dat dit wel iets kon worden. De voorbije weken hebben we echt de kans gekregen onze gevoelens laten groeien.

Jullie hebben sowieso bewezen dat het in de villa van ‘Love Island’ lukte als koppel. Maar hoe zien jullie de toekomst?

Mert: Ik denk dat ik voor ons beiden mag spreken als ik zeg dat we er positief tegenover staan. Ik heb superveel zin om de ouders van Joan te ontmoeten, en zij is ook erg benieuwd om die van mij te leren kennen. Daarnaast wil ik vooral met Joan van het leven genieten als we weer thuis zijn.

Joan: We zijn vooral van plan om onze relatie rustig te laten groeien. We willen onszelf niet teveel druk of stress opleggen. We weten dat de klik er is, en nu moeten we eraan werken om die te behouden. Dat gaat niet lukken als we daar onmiddellijk grootse verwachtingen aan gaan koppelen.

Jullie wonen iets meer dan een uurtje bij elkaar vandaan. Waarom gebruiken jullie dat geld niet om te gaan samenwonen?

Joan: In feite is het heel simpel: dat zou onmiddellijk voor een bepaalde druk zorgen. Dat willen we geen van beiden. Ik woon zelf in Amsterdam, en Mert in Lochem (een stad in de provincie Gelderland). Met de trein kan je die verplaatsing perfect maken.

Mert: Toen ik me had ingeschreven, heb ik het er wel eens met mijn ouders over gehad wat ik zou doen als ik toevallig toch zou winnen. Samenwonen is toen ter sprake gekomen. (lacht) Maar eenmaal ik in de villa zat en met Joan een koppel vormde, heb ik daar niet meer over gepraat. Niet omdat ik niet bij Joan wil intrekken, maar puur omdat ik zo bezig was met mijn gevoel. Tot ik Joan leerde kennen, was ik nog nooit verliefd geweest.

Joan: Ik wil wel zeggen dat noch Mert, noch ik uitsluiten dat we ooit wel gaan samenwonen. Alleen: het zal nog niet voor onmiddellijk zijn. Laat dat geld eerst nog maar eventjes op een spaarrekening staan. Uiteindelijk vind ik dat geld ook maar bijzaak. Een leuke bijzaak, daar niet van. (lacht) Maar ik ben in de eerste plaats naar ‘Love Island’ gekomen omdat ik de liefde wilde vinden. En dat is met Mert zeker en vast gelukt.

Toch stonden niet alle Islanders daar op dezelfde manier in. Vlak voor de finale moesten Remco en Imen het spel verlaten toen bleek dat Remco in Nederland al een vriendin had.

Joan: We zaten al zo lang samen in huis, en dan ontdek je vlak voor het einde dat die persoon al wekenlang een masker draagt... Dat is een raar gevoel.

Mert: Joan en ik waren beiden zo boos over dat nieuws.

Joan: Ik denk dat je dat wel kon zien aan mijn gezicht. (lacht) Weet je wat het is? Ik vond het zo erg voor Imen. Zij was echt verliefd geworden op Remco. Ik begrijp niet dat je iemand zo lang aan het lijntje kan houden. Had Remco in Casa Amor voor iemand anders gekozen, had Imen nog de kans gehad om zich open te stellen voor een nieuwe Islander. Remco heeft haar de kans op ware liefde ontnomen.

Mert: Ik hoor nu her en der dat Imen ook schuld treft, omdat ze dat al enkele dagen wist. Dat snap ik niet zo goed. Imen was verliefd, dat kan je niet zomaar afzetten. Ergens hoopte ze ook dat Remco alsnog voor haar zou kiezen.

Hoe dan ook: jullie ontdekten niet alleen allerlei dingen over anderen natuurlijk, maar ook over jezelf. Wat zijn de voornaamste lessen die jullie op dat vlak geleerd hebben?

Mert: Dat ik mijn emoties niet uit de weg mag gaan, ook al is de confrontatie met bepaalde gevoelens heftig. Dat besef is voor een groot stuk de verdienste van Joan. Zij heeft me geholpen om een stuk volwassener te worden.

Joan: Ik heb vooral geleerd dat ik mijn gevoelens niet moet opkroppen, maar er meteen over moet praten. In het verleden deed ik dat niet, waardoor problemen soms veel te lang aansleepten.

Mert: Joan heeft me ook doen beseffen dat ik soms wat langer moet nadenken voor ik iets zeg. Soms kwam ik respectloos over, ook al bedoelde ik dat niet zo. Ik kon best wat liever zijn. Joan heeft me daar enkele keren op gewezen. Ze stapte daarvoor uit haar oude patroon, en daar ben ik haar dankbaar voor.

Joan: Dat gevoel heb ik ook bij jou hoor, schat. Als ik jou iets zei, dacht je daar ook echt over na. En vervolgens deed je je best om daar iets mee te doen. Dat vond ik heel mooi om te zien.

Jullie lijken het perfect voor elkaar te hebben, als ik dat zo hoor. Of zijn er toch nog mogelijke struikelblokken op jullie liefdespad?

Mert: Aanvankelijk vond ik het wel moeilijk om te horen dat Joan veel mannelijke vrienden heeft. Ik kon dat niet zo goed begrijpen, maar we hebben daar ondertussen over gepraat en nu heb ik er geen problemen meer mee. Uiteindelijk is het ook een kwestie van vertrouwen, besef ik nu. Het is niet omdat Joan sociaal en vlot in de omgang is, dat dit onmiddellijk wil zeggen dat ze mij gaat bedriegen zo gauw ze daar de kans toe krijgt.

Joan: Precies. En waarom zou ik ook hé? Ik heb met Mert de best mogelijke partner gevonden. Dat ga ik heus niet zomaar op het spel zetten.

