Joan Collins in seizoen 8 van 'American Horror Story' SD

06 april 2018

08u37

Bron: Dazed 1 TV Joan Collins (84) vervoegt de cast in het achtste seizoen van 'American Horror Story'. Dat heeft regisseur Ryan Murphy bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat haar rol precies zal zijn in het nieuwe seizoen.

'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace' draait momenteel op volle toeren in de VS maar dat houdt regisseur Ryan Murphy niet tegen om enkele onthullingen te doen over het achtste seizoen van de Amerikaanse dramaserie 'American Horror Story'. En die zijn behoorlijk explosief.

In een interview met The Hollywood Reporter zegt de bedenker dat hij Joan Collins, de wereldberoemde actrice uit Dynasty, wil opvoeren. Het is nog niet duidelijk wat haar rol precies zal zijn in het volgende seizoen. Het kan een kleine cameo worden zoals Naomi Campbell, of een grote rol als Lady Gaga. Wel is zeker dat ze vergezeld zal worden door veteranen Sarah Paulson, Evan Peters en Kathy Bates.

Murphy zei ook dat hij "geïnteresseerd" is in Anjelica Huston (66). De Amerikaanse actrice en regisseuse die onder meer bekend is van haar rol als Morticia Addams in 'The Addams Family' en het vervolg 'Addams Family Values'.

Wat betreft het thema van de volgende reeks, blijft Murphy vaag. Toch laat hij vallen dat het zich voor de eerste keer in de toekomst zal afspelen. Fans speculeren volop over het post-apocalyptische tijdperk. Murphy bevestigt noch ontkent die geruchten.