Jimmy Kimmel tegen Trump: "Hou geweren uit de handen van mensen die onze kinderen vermoorden" DBJ

16 februari 2018

12u27 6 TV Jimmy Kimmel (50) heeft in een emotioneel betoog tijdens de opening van zijn talkshow 'Jimmy Kimmel Live' gereageerd op de schietpartij op een school in Florida. Kimmel roept de Amerikaanse president Donald Trump op om meer te doen dan te bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Kimmel hoopt dat Trump en zijn Republikeinse vrienden de Amerikaanse wapenwetten veranderen om iets te doen aan het wapengeweld in de Verenigde Staten.

Met trillende stem vertelde Jimmy Kimmel over de schietpartij in Florida waarbij de voormalige scholier Nikolas Cruz zeventien mensen neerschoot. Kimmel zei het eens te zijn met de statements van Trump die liet weten dat "geen kind, geen leraar gevaar zou mogen lopen op een Amerikaanse school" en dat "geen ouder zou mogen vrezen voor hun zonen en dochters als ze ze 's ochtends afscheid nemen met een kus."

Kimmel: "Mee eens en dit is wat je moet doen om het op te lossen; vertel al je Republikeinse vrienden in het Congres, al die gezinsmensen die zo om hun gemeenschap geven, dat we echte wetten nodig hebben die al het mogelijke doen om de geweren uit de handen te houden van de mensen die onze kinderen gaan neerschieten. Zegt op televisie dat ze dat moeten doen", aldus de geëmotioneerde talkshowhost.

TV Te vroeg

"En waag het niet om politici te laten zeggen dat het nu te vroeg is om erover te praten", vervolgde Kimmel. "Je zei hetzelfde na de schietpartijen in Las Vegas en de basisschool Sandy Hook in Newtown. Inmiddels hebben we al acht fatale schietpartijen op scholen gehad. Kinderen worden vermoord. We hebben er nog niet eens over gepraat. Je hebt er nog helemaal niets aan gedaan. Niets. Je hebt letterlijk niets gedaan.”

De schutter in Florida gold als uiterst verward en gevaarlijk. Hij kon legaal een semi-automatisch wapen van het type AR-15 kopen. Kimmel: "Acht van de tien Amerikanen zijn het erover eens dat een tiener geen AR-15 zou moeten hebben en zeker niet legaal. Politici vergeten dat ze voor ons werken, niet voor de Amerikaanse wapenlobby NRA. Deze keer staan we jullie niet toe om twee weken te bidden om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag."