Jimmy Kimmel brengt zijn populairste rubriek terug: celebs lezen gemene tweets over zichzelf MVO

07 maart 2018

Talkshowpresentator Jimmy Kimmel heeft zijn meest populaire rubriek terug van onder het stof gehaald: Mean Tweets. Een arsenaal aan grote artiesten zoals P!nk, Alice Cooper, Nick Jonas, Fall Out Boy, Green Day en Zendaya mochten het ijs breken door gemene tweets over zichzelf voor te lezen voor het publiek. Met hilarische gevolgen, uiteraard.