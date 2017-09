Jeugdrechter in Radio Gaga: "Of sommige ouders geen kinderen zouden mogen krijgen? Ik denk dat eigenlijk wel" sam

22u50 3 screenshot TV In Canvas-programma Radio Gaga trekken Joris Hessels en Dominique Van Malder naar De Markt, de gesloten instelling voor jongeren in Mol. Ze voeren pakkende gesprekken met bewoners, maar het opvallendste moment is misschien nog de conversatie met jeugdrechter Inge Claes.

In de gesloten jeugdinstelling verblijven 71 jongens tussen 12 en 18 jaar oud. Ze zitten daar omdat ze een delict hebben gepleegd, of omdat ze in een moeilijke leefsituatie verkeren. Er is ook een time-outafdeling voor tijdelijk verblijf voor 10 meisjes. De gesprekken zijn stuk voor stuk aangrijpend. Een jongen vond zijn vader na diens zelfmoord. Een meisje zat al sinds haar drie jaar in instellingen. Een moeder diende een klacht in tegen haar 13-jarige zoon omdat hij haar en zijn zussen zo hard sloeg dat ze vreesde voor nog erger. "Alle jongeren die hier zitten hebben sowieso lichtpuntjes", zegt Claes. "Soms zien ze ze niet meer en dan lijkt de tunnel heel donker. Maar er is altijd wel een lichtpuntje op het einde."

screenshot

Stoute vraag

De jeugdrechter krijgt de "stoute" vraag of sommige mensen geen kinderen zouden mogen krijgen. "Dat is inderdaad een stoute vraag, en ondanks het feit dat het misschien een stoute vraag is, hier ook een stout antwoord", zegt ze. "Ik denk dat eigenlijk wel. Ik zie zulke schrijnende situaties van mensen die eigenlijk niet eens voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kun je je de vraag stellen of die wel voor een kind kunnen zorgen. Laat staan drie, vier of vijf kinderen. En die situaties zijn er wel."

screenshot

Liefde

De tv-makers zijn zwaar onder de indruk van hun verblijf. "Ik moet toch zeggen, als we morgen naar huis rijden, ga ik mijn zoon toch eens goed vastpakken", mijmert Hessels. Van Malder beaamt: "Ik moet daar ook constant aan denken. Van alle jonge gasten die we gezien hebben, er werkelijk niemand, maar niémand, die in een normale gezinssituatie is opgegroeid. Die liefde heeft gekend. Ik krijg dan echt een zware dikke krop in de keel als ik gasten hoor zeggen: 'Ik mis mijn vader of moeder'."

screenshot

