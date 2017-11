Jersey Shore krijgt een nieuwe show TK

Bron: ANP 0 bruno TV De razend populaire realityshow 'Jersey Shore' keert terug op MTV in een nieuw jasje. De originele castleden Pauly D, JWoww, Vinny, Ronnie, Snooki en The Situation zijn in 2018 te zien in 'Jersey Shore Family Vacation'. Dat maakte de zender bekend tijdens de première van de show 'Floribama Shore'.

De hoofdpersonages uit Jersey Shore woonden samen in een huis aan de oostkust van Amerika en daar ging het er op z'n zachtst gezegd nogal wild aan toe. Er werd in de realityshow veel gedronken, geschreeuwd, gefeest en gevreeën. De serie liep van 2009 tot 2012 en bereikte zo'n 9 miljoen kijkers per aflevering.

Ook internationaal was Jersey Shore een kijkcijferkanon. Dat leidde al tot spin-offs van de show, zoals 'Snooki & JWoww' en 'The Show With Vinny'.