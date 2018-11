Jerry Springer maakt comeback als ‘Judge Jerry’ SD

Judge Judy krijgt concurrentie. Niemand minder dan talkshowhost Jerry Springer keert als 'Judge Jerry' terug op de televisie. NBC heeft maandag bekendgemaakt dat de 74-jarige Springer vanaf de herfst van 2019 weer op de Amerikaanse tv te zien zal zijn. Ditmaal dus als rechter.

“Het is voor het eerst dat mensen mij eerbiedwaardig moeten noemen”, zegt Springer over de nieuwe show. In het programma zal hij als rechter uitspraak doen bij kleine geschillen.

Ook in zijn vorige show trad Springer op bij conflicten, al stelde hij zich toen bepaald niet neutraal op. In de ‘Jerry Springer Show’ - die in juni na 27 seizoenen werd stopgezet - stookte de presentator het vuur bij ruzies tussen zijn gasten flink op.

Advocaat

Daarbij deed het publiek ook een duit in het zakje: de uitroep “Je-rry, Je-rry”, die massaal werd ingezet als een ruzie tussen twee gasten uit de hand liep, genoot wereldwijde bekendheid. Op het hoogtepunt van de show keken er miljoenen mensen, al klonk er ook kritiek. Het programma zou in scène zijn gezet.

Voor Springer zelf is de cirkel met zijn nieuwe programma rond. “Ik kan eindelijk mijn rechtendiploma gebruiken”, zegt de talkshowhost. Springer studeerde rechten en was voor zijn televisiedoorbraak advocaat.

Judge Judy

Of hij ooit de enige echte Judge Judy zal kunnen overtreffen, is maar de vraag. Judy Sheindlin, beter bekend als Judge Judy, is de best betaalde presentator van de Amerikaanse televisie. De 77-jarige verkocht vorig jaar de uitzendrechten van al haar shows aan zender CBS en kwam daarmee uit op een inkomen van 147 miljoen dollar.

Op de tweede plaats in de lijst van Forbes staat Ellen DeGeneres, met een inkomen van 87,5 miljoen. De top vijf bestaat verder uit Dr. Phil (77,5 miljoen dollar), Ryan Seacrest (74 miljoen) en Steve Harvey (44 miljoen).