Jerry O'Connell speelt Sheldons broer in 'The Big Bang Theory' SD

22 maart 2018

12u05

Bron: NU.nl 0 TV Acteur Jerry O'Connell (44), bekend van rollen in onder meer 'Sliders' en 'Scream 2', gaat de broer van het personage Sheldon Cooper spelen in de komedieserie 'The Big Bang Theory'. Dat werd woensdag bekendgemaakt tijdens een televisiepanel in New York, meldt Deadline.

De acteur zal zijn opwachting maken in de laatste aflevering van het elfde seizoen, dat in mei wordt uitgezonden. O'Connell speelt Georgie, die broer van het personage Sheldon (vertolkt door Jim Parsons), die hem bezoekt ter ere van een belangrijke gebeurtenis.

Diverse bekende acteurs en andere bekendheden speelden mee in de populaire komedieserie. Zo is Microsoft-oprichter Bill Gates binnenkort te zien en ook wetenschapper Stephen Hawking, die vorige week overleed, had in meerdere afleveringen een gastrol.

'The Big Bang Theory' draait om vier bevriende wetenschappers en wordt al elf jaar uitgezonden. Maker Chuck Lorre liet in 2017 weten dat het twaalfde seizoen mogelijk het laatste wordt.