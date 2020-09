Jeroom verloor broer en vader aan kanker: “Ik leef zo gezond mogelijk, dat ben ik hen verschuldigd” BDB

09 september 2020

22u53

Bron: VIER 0 TV Cartoonist Jeroom (43) geeft zelden interviews over z'n privéleven, maar voor de talkshow ‘Gert Late Night’ maakte hij een uitzondering. In de rubriek ‘Bedgeheimen’ vertelde hij woensdagavond over het verlies van z’n vader en broer aan kanker en z’n relatie met Élodie Ouédraogo (39).



Jeroom is intussen tien jaar samen met Élodie. “Maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Ik fladderde toen rond van bloemetje naar bloemetje en ik was eigenlijk niet op zoek naar een vaste relatie. Ik mis dat gevoel nog elke dag”, grapte de cartoonist.

Intussen is het koppel een goed team en is hun liefde bezegeld met zoontje Remus (5). “Ik zou voor m’n gezin door het vuur gaan”, aldus Jeroom, die binnenkort ook ‘Bake Off Junior’ presenteert. “Als iemand m’n zoon zou naroepen, zal Élodie me moeten tegenhouden. Of we soms met racisme te maken krijgen? We hebben wel eens aanvaringen gehad met dronken studenten. Die roepen dan smerige dingen tot ze zien dat het Élodie is. Dan verandert hun gedrag plots.”

Testament

Daarnaast vertelde Jeroom ook over enkele moeilijke periodes in z'n leven. Zo verloor de cartoonist z'n broer Boris aan kanker toen hij 20 jaar oud was. “Ik heb gelukkig op een mooie manier afscheid van hem kunnen nemen. We hebben de hele nacht voor z'n dood gepraat en samen z'n testament opgemaakt. Dat klinkt nu erg praktisch, maar het was heel mooi.” De vader van Jeroom stierf toen de cartoonist 31 was. “Hij heeft Élodie dus nooit gekend. Maar ik weet dat hij zou glunderen van trots. Hij zou ook een bijzonder goeie opa geweest zijn.”

Jeroom vermoedt dat z'n humor wat zwartgalliger is geworden na die tegenslagen. “Ik ben geen emotioneel mens meer, ik relativeer alles kapot”, vervolgde hij. “Of ik zelf schrik heb om kanker te krijgen? Ik probeer zo gezond mogelijk te blijven en veel te sporten. Dat ben ik verschuldigd aan m’n broer en vader.”

