Jeroom presenteert ‘The Roast’ van Johnny de Mol KD

08 december 2018

10u22

Bron: ANP 0 TV Jeroom neemt als Roast Master de presentatie op zich bij ‘The Roast’ van de Nederlandse Johnny de Mol. Dat heeft Comedy Central vrijdagavond bekendgemaakt. De Vlaamse tv-persoonlijkheid moet het Roast Panel in toom houden en de avond in goede banen leiden.

Het Roast Panel bestaat uit een resem bekende Nederlanders. ‘The Roast of Johnny de Mol’ wordt op dinsdagavond 18 december om 20.30 uur uitgezonden op Comedy Central.

Johnny is de derde bekende Nederlander die wordt 'geroast'. In 2016 was Gordon, die ook bij ons bekend is, de eerste. Het concept van ‘The Roast of...’ is over komen waaien uit Amerika. Daar werden eerder sterren als Donald Trump, Pamela Anderson en Charlie Sheen onder vuur genomen door vrienden en andere Hollywoodsterren.