Jeroom gaat 'Bake Off Junior' presenteren

09 juli 2020

15u26 0 TV Na het succes van ‘Bake Off Vlaanderen’ kondigde VIER eerder al aan dat er ook een editie voor kinderen tussen 9 en 15 jaar komt. De presentatie van ‘Bake Off Junior’ zal niet verzorgd worden door vaste presentator Wim Opbrouck, maar wel door Jeroom.

De minimumleeftijd van de volwassen versie ligt op 16 jaar. De afgelopen jaren kwamen er heel wat vragen van jongere kinderen met een passie voor het bakken. Daarom ging VIER eerder dit jaar op zoek naar baktalenten tussen 9 en 15 jaar voor het eerste seizoen van ‘Bake Off Junior’, dat binnenkort op de buis te zien zou moeten zijn. Niemand minder dan Jeroom zal zich tussen het jong geweld begeven om de presentatie te verzorgen. ““De Bake Off-redactie moest duidelijk kiezen tussen een ervaren, bekwame presentator of iemand met het woord ‘room’ in z’n voornaam. Ik ben heel dankbaar voor deze kans en zal er alles aan doen om de hele Bake Off-redactie en m’n reclasseringsambtenaar zeer trots te maken”, zegt hij er zelf over. Op z’n minst een opvallende keuze, maar de komiek heeft wel enige ervaring met het programma. In december verscheen hij nog in de kerstspecial van het programma, waar vooral zijn gebrek aan baktalent centraal stond.

De opnames fan het programma starten volgende week. Gedurende zes weken nemen acht gepassioneerde amateurbakkers het tegen elkaar op. En dat zal ook op een andere locatie zijn dan gewoonlijk. De tent slaat op in de tuin van de Koninklijke Villa in Oostende. Het resultaat zal eerst gratis te zien zijn bij Telenet voor hun klanten, en later op VIER.