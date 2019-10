Jeroen Van Dyck wordt verpleger in 'Familie' MC

00u00 2 TV Acteur Jeroen Van Dyck (39), de voormalige echtgenoot van Nathalie Meskens, krijgt een dragende rol in de VTM-soap 'Familie'. Hij gaat aan de slag als verpleger Benny en zal een collega worden van Vanessa, het nieuwe personage van Karen Damen (45).

De twee starten in november met opnames en zullen vanaf begin 2020 in 'Familie' opduiken, in het rusthuis waar Anna, Albert en Alfons verblijven.

Jeroen Van Dyck speelde op VTM al in de telenovelle 'David', waarin hij de hoofdrol vertolkte.

