Jeroen stapelverliefd in ‘Boer Zkt Vrouw’: "Eigenlijk hadden ze mijn zus gevraagd om deel te nemen, maar zij was al bezet" Michael Vanderleyden

05 september 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Negen jaar was Jeroen (29) uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ toen zijn ouders hun melkveebedrijf in Eeklo verruilden voor een grote boerderij met 1.200 koeien in Duitsland. "Dat was nogal een onderneming", herinnert hij zich in Tv Familie. "Met al onze koeien en onze hele inboedel trokken we naar ginder. Vrachtwagens vol! Mijn zus Eline en ik zagen die verhuis als één groot avontuur. Ik denk dat we toen echt nog niet goed beseften dat het voor altijd zou zijn."

Inmiddels hebben Jeroen en z’n zus de ouderlijke boerderij overgenomen. "Eline houdt zich vooral met de melkkoeien bezig, terwijl ik het veldwerk doe en de machines onderhoud. Ik klop lange dagen. Daardoor mis ik vaak dingen, zoals verjaardagsfeestjes en zo."

Zo is het lastig om een lief te vinden...

(knikt) Ik wil niet eindigen zoals m’n ouders. Hun huwelijk heeft het harde werk niet overleefd. Zeven jaar geleden zijn ze gescheiden.

Vind je in Duitsland geen vriendin?

Vanaf mijn achttiende had ik een lange relatie. Met een verpleegster. Zij woonde zestig kilometer verderop en werkte in shiften. Niet evident om elke dag af te spreken dus. We hadden wel een geweldige tijd samen en spraken zelfs al over kinderen.

Maar het mocht niet zijn.

Uiteindelijk hadden we een verschillende visie op de toekomst en zijn onze wegen gescheiden. We zijn zeven jaar samen geweest.

En toen? La dolce vita?

Ik heb er serieus wat op los geflirt, ja. Elk weekend een ander lief, ge kent dat wel. (lacht) Ik was niet klaar voor een nieuwe, echte relatie. Plezant voor een tijdje, maar ik verlangde toch weer naar iets standvastigers.

En dus schreef jij je in voor ‘Boer Zkt. Vrouw’.

Zíj hebben mij gevraagd. Eigenlijk hebben ze eerst naar mijn zus gebeld met de vraag of ze wou meedoen. Maar ons Eline heeft al een vriend. Zo kwamen ze bij mij terecht.

Heb je direct ‘ja’ gezegd?

Ja. Ik had net mijn scheenbeen gebroken en kon toch niet werken. Ik had tijd én was single, dus ’k had niks te verliezen. Een mens leeft maar één keer, hé.

Heb jij een droombeeld van je ideale vrouw in je hoofd?

