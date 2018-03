Jeroen Meus vervangt nu zeker Bart De Pauw: "Als het tegenvalt, presenteer ik nóóit meer een quiz" Hans Luyten

10 maart 2018

09u38

Bron: Eigen berichtgeving 12 TV Jeroen Meus mag volgende week een feesttaart voor zichzelf bakken. Dinsdag viert het gezicht van bijna 1.800 afleveringen 'Dagelijkse Kost' zijn 40ste verjaardag en vrijdag gaat zijn 'Goed Volk' in première op de Nederlandse tv. Bovendien is de knoop doorgehakt: hij gaat dan toch 'Twee tot de Zesde Macht' presenteren. "Ik voel me extreem gelukkig."

Eigenaar van 3 restaurants, gezicht van meer dan 10 tv-programma's, auteur van nog meer boeken en bergen gezinsgluk met zijn Stéphanie en de kleine Georges. Jeroen Meus doet dat niet slecht. Als de bijna-veertiger zijn leven overschouwt, kan de balans alleen maar positief zijn. Toch? "Het voelt vooral alsof ik voor zit op mijn schema", vertelt Meus. "Ja, ik heb al wat opgebouwd en kan tegen een stootje. Maar ik ben vooral blij met de manier waarop het gelopen is. Er liggen geen lijken achter mij. Uiteraard was er weleens afgunst of kruiste iemand mijn pad die ik nu liever mijd. Maar op je veertigste is dat normaal. Ik werk nog veel samen met oudgedienden en heb nog veel vrienden, die ik al ken van in de tweede kleuterklas. Ja, de balans is zeker positief."

Doet tram 4 jou iets?

"Doorgaans ben ik niet zo bezig met mijn leeftijd en vergeet ik verjaardagen. Behalve vorig jaar. Toen werd mijn vrouw Stéphanie 40. Tijdens onze vakantie in Spanje liet ik bloemen leveren, kocht haar een ring en had ik een restaurant met onze zoon Georges geboekt. Toen had ik m'n best gedaan. (lacht) Ja, die 40... Het blijft wel een mooi moment om eens terug te blikken. Op mijn dertigste heb ik dat ook gedaan. Toen moest 'Dagelijkse Kost' nog opstarten, maar was ik toch al content. Nu nog meer. Nu ben ik extreem gelukkig."

Wat heeft voor die surplus gezorgd?

"Ik ga wekelijks twee keer tennissen. Dat bewijst dat ik nu iets meer ademruimte heb en meer kan proeven van het leven. In het voorjaar ben ik met mijn gezin naar Lapland geweest. En ik ben net terug van een skitrip met vrienden. Vijf jaar geleden deed ik dat allemaal niet. Kon ook niet. Ik had daar toen geen tijd voor. Nu néém ik die tijd. Ik vertoef graag in mijn inner circle: thuis en bij mijn vrienden. Met de voetjes omhoog. Ik heb 20 jaar dag en nacht gewerkt en heb zo een deel van mijn jeugd gemist. Die tijd probeer ik nu in te halen. Ik wil niks meer missen of tijd verliezen met mijn gezin."

Nochtans was er toch het voornemen om Bart De Pauw op te volgen als presentator van de Eén-quiz 'Twee tot de Zesde Macht'?

"Klopt. Die knoop is doorgehakt: ik ga dat doen. De proefopnames staan ingepland en als die goed verlopen, nemen we in het najaar een seizoen op. Ik ga niet vals bescheiden zijn en zeggen dat ik dat eens ga proberen. Nee, ik heb daar echt zin in en ga me helemaal smijten. Ik ben ook niet bang om op mijn gezicht te gaan. Angst is een slechte raadgever. Wie niks durft, bereikt ook niks. Als dat tegenvalt, doe ik het daarna nooit meer. En als het meevalt, heb ik iets om later aan de kleinkinderen te vertellen. Ik heb maar één leven en wil er alles uithalen. Zonder mijn gezin uit het oog te verliezen."

Binnenkort zijn Stéphanie en jij vijf jaar getrouwd.

"En 15 jaar samen. In goede en kwade dagen. Want ja, we hebben ook onze portie ongeluk gehad. Stéphanie en ik hadden graag meer dan één kindje gehad. Maar ja."