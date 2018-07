Jeroen Meus vervangt Bart De Pauw: "Ja, ik heb verwijten gekregen. Maar dankzij mij is de quiz gered" JEROEN MEUS PRESENTEERT 'TWEE TOT DE ZESDE MACHT' MC

10 juli 2018

00u00 0 TV Acht jaar nadat hij met 'Dagelijkse kost' begon en zich opwerkte tot de populairste tv-kok van Vlaanderen, neemt Jeroen Meus (40) er nog een uitdaging bij. Hij volgt Bart De Pauw op als presentator van 'Twee tot de zesde macht'. "Lijkenpikkerij? Dankzij mij is de quiz gered."

Hij stond onlangs nog in Spanje in de potten te roeren voor 'Dagelijkse zomerkost'. "100% goesting, 0% stress", omschreef hij het. Maar binnenkort gaat Jeroen Meus een nieuwe, bikkelharde uitdaging aan. Hij wordt de presentator van 'Twee tot de zesde macht' en volgt zo de in ongenade gevallen Bart De Pauw op. De tv-kok heeft er al enkele testopnames opzitten. "Ik heb twee proefafleveringen mogen inblikken. Eén keer een perfecte vlucht, één keer met luchtzakken - maar twee keer goed geland", steekt Meus van wal.

"Na de opnames was ik bekaf. Ik kan me niet herinneren dat ik bij opnames ooit zo 'paraplu' ben geweest. Ik had me op verschillende manieren voorbereid. Eén keer tot in de absurde details, één keer oppervlakkig. Om te onderzoeken waar mijn ondergrens lag. Niet onbelangrijk, want ik moest weten waar en wanneer ik tegen de muur zou knallen. 'Dagelijkse kost' zit perfect in mijn vingers. Bij 'Twee tot de zesde macht' zal ik me héél goed moeten voorbereiden. Maar dit is zo'n zalige uitdaging. En alle partijen zijn het erover eens: ik moet dit doen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN