Jeroen Meus vertelt een wansmakelijk verhaal in ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’: “Alsof iemand zijn gevoeg had gedaan op mijn snijplank” Redactie

11 mei 2020

15u00 0

Het leven als tv-kok gaat niet altijd over rozen, zeker niet als je stinkend orgaanvlees moet bereiden. Jeroen Meus vertelt er donderdag over in ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’. “Alsof er iemand zijn gevoeg had gedaan op mijn snijplank, ik kan het niet anders omschrijven.”