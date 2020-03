Jeroen Meus vanaf maandag helemaal alleen in zijn ‘Dagelijkse Kost’-keuken MC

26 maart 2020

12u27 2 TV Nood breekt wet. Ook voor tv-kok Jeroen Meus. Vanaf maandag zal hij helemaal alleen staan in zijn ‘Dagelijkse Kost’-keuken. De opnames worden gefilmd door onbemande camera’s en ook Katrien zal vanop afstand haar commentaar verzorgen. Op die manier kan Jeroen goed inspelen op de actualiteit.

De keuze om zo met ‘Dagelijkse Kost’ verder te gaan was en is evident. “Zeker in deze weken wordt er nog meer inspiratie opgedaan bij Jeroen Meus: meer mensen hebben nu de tijd om zelf lekker te koken en zoeken ideeën bij ‘Dagelijkse Kost’. Er is ook een enorme stijging in bezoekersaantallen en zoekopdrachten op de website dagelijksekost.be. Zo zochten bijvoorbeeld 134% meer kijkers naar het recept voor stoofvlees en voor spaghettisaus, was er een stijging van 230% in het zoeken naar het recept voor zelfgebakken wafels en bezochten 929,5% meer mensen de pagina over zelf brood bakken”, aldus de VRT.

“Het zijn vreemde tijden nu”, vult Jeroen aan. “En dat vraagt op verschillende vlakken wat aanpassingen van ieder van ons. Maar er is wel iets wat we sowieso blijven doen: koken. Dat willen we met ‘Dagelijkse Kost’ dan ook blijven doen: blijven inspiratie geven aan de mensen thuis, ook al zijn de omstandigheden anders.

Mogelijk blijft ‘Dagelijkse Kost’ ook na juni gewoon verder lopen. Die beslissing is evenwel nog niet definitief.