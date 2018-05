Jeroen Meus trekt deze zomer met 'Dagelijkse kost' naar Spanje KDL

15 mei 2018

13u06

Bron: VRT 0 TV De zomer is in aantocht en dat betekent ook een nieuwe vakantieversie van 'Dagelijkse kost'. Na de succesvolle 'Dagelijkse zomerkost' van vorig jaar, trekt het populaire kookprogramma van Jeroen Meus deze zomer opnieuw de wijde wereld in, naar het mooie Spanje.

Deze zomer pakt Jeroen zijn koffers richting Spanje waar hij vijf weken lang zal koken voor de Vlaming op vakantie, de Spaanse buurman, en zichzelf natuurlijk. Van Benidorm aan de Costa Blanca over Archidona in Andalusië tot Palafrugell in Catalonië. Op het menu staan zomerse gerechten, van lunch tot dessert, van tapa tot diner. Op elke locatie zet Jeroen zijn mobiele keuken op. Al kokend ontmoet hij vakantiegangers en locals die natuurlijk ook mogen proeven van de gerechten en van de zuiderse sfeer. Hun verhalen en reiservaringen worden zo een van de vele ingrediënten van de nieuwe reeks 'Dagelijkse zomerkost'.

Speelse tussenstop

Voordat Jeroen met zijn crew naar de Spaanse zon reist, maakt hij nog een bijzondere stop in Vlaanderen. Hij gaat een weekje speelpleinen met de Vlaamse jeugd. Tijdens de eerste dagen van 'Dagelijkse zomerkost' wordt er dus gekookt tussen en voor een hele hoop zalig spelende kinderen. "'Dagelijkse kost' doet deze zomer gewoon torea-door", lacht Jeroen. "We kiezen voor 100% zon en trekken van Leuven over het speelplein naar Spanje, een van de favoriete vakantiebestemmingen van veel Vlamingen." Het Spaanse avontuur van Jeroen kan je op de voet volgen via de Facebookpagina en het Instagramaccount van 'Dagelijkse kost'. '​Dagelijkse zomerkost' start op 16 juli en zal elke werkdag om 19.40 uur te zien zijn op Eén. Op zaterdag zendt de zender een compilatie uit om 19.35 uur.