Jeroen Meus trekt 4 weken langs Vlaamse keukens: "Maar het lijkt niets op ‘SOS Piet’" Mark Coenegracht

01 juli 2019

00u00 0 TV Zijn vertrouwde 'Dagelijkse kost'-keuken in Leuven is inmiddels gesloopt, en zijn nieuwe kookstek is nog in volle opbouw. Dus trekt Jeroen Meus (41) de volgende weken door Vlaanderen om bij mensen thuis te koken. Het resultaat heet 'Dagelijkse Zomerkost' en start vanavond op Eén - niet om 18 uur maar na 'Het Journaal'.

Na vijf weken Spanje vorige zomer kiest Jeroen Meus dit jaar voor lokaal vertier. Voor 'Dagelijkse Zomerkost', vanaf vanavond tot en met 27 juli op Eén, blijft hij in eigen land en bezoekt hij Vlamingen die hem willen ontvangen in hun eigen keuken. Liefst 3.000 geïnteresseerden schreven zich daarvoor in, maar slechts 20 adressen krijgen straks Vlaanderens bekendste tv-kok over de vloer. Met het kookgerei dat hij ter plaatse ter beschikking heeft, maakt hij heerlijke, zomerse kost klaar voor zijn gasten.

In rusthuis

Jeroen gaat onder meer mee op zeeklassen in Nieuwpoort om er verse soep te maken. Stijn en Ruben schakelen zijn hulp dan weer in om de Roeselaarse volleybalploeg te verrassen met hamburgers. In Mortsel trakteert hij alle bewoners van rusthuis Mayerhof op heerlijke hapjes met smaken van vroeger.

Uiteraard laat Jeroen zich ook uitnodigen bij enkele Vlamingen thuis. Bij Roos, in Noorderwijk, staat er bijvoorbeeld smeuïge pasta carbonara met asperges en erwten op het menu. Inge en Philippe uit Herent krijgen dan weer een hemelse, witte chocolademousse met gepocheerde abrikozen geserveerd.

De vergelijking met 'SOS Piet' is misschien snel gemaakt, Jeroen zelf ziet geen overeenkomsten met het programma van Piet Huysentruyt: geen belerend vingertje, geen speciale tips. "Ik bezoek enkel en alleen Vlamingen die hun keuken voor mij wagenwijd open zetten."

Volkswagenbusje

"Mijn vele zomerse herinneringen zijn me heel kostbaar", vertelt Jeroen nog. "We hadden thuis een Volkswagenbusje waarmee we op vakantie gingen. We aten ook zelden of nooit op restaurant, maar altijd in het wild of op een camping. Of we smeerden lunchpakketten om mee te nemen naar het strand. Eten leeft, troost, charmeert, blust en viert. Eten is dus ook verbinden. Verbinden met mensen. Dat is de rode draad in 'Dagelijkse zomerkost'."

Jeroens nieuwste boek 'Zomerkost' (19,99 euro), met 75 zomergerechten, van stoere salades tot een grootse picknick, ligt nu in de winkel.

'Dagelijkse zomerkost', vanavond om 19.40 uur op Eén.