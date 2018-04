Jeroen Meus scoort meer dan 300.000 kijkers in Nederland DBJ

06 april 2018

06u00 0 TV Jeroen Meus (40) haalde met de derde aflevering van 'Goed volk' in Nederland meer dan 300.000 kijkers en scoort dus niet alleen bij de recensenten, maar ook bij de kijkers.

De Leuvense televisiekok is in Vlaanderen al lang niet meer weg te denken van de buis, maar sinds kort heeft hij ook de harten van de Nederlanders veroverd. Zijn bekroonde reeks 'Goed Volk' is sinds 16 maart te zien op NPO 3 en de recensies waren lovend. "Meus’ gebabbel is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al zou moeten uitserveren", klonk het toen.

De documentairereeks waarin Meus zich in de gratie van enkele gesloten gemeenschappen kookt, wordt iedere vrijdagavond om 20u25 uitgezonden. De derde aflevering, waarin Meus op bezoek ging bij de protestantse Hutterieten in Canada, haalde 306.000 kijkers. Helemaal geen slecht cijfer voor Nederland, zeker als je weet dat onze noorderburen een veelvoud aan zenders hebben. Het waren er bovendien 100.000 meer dan de week voordien. Zowel in de waardering als met cijfers scoort de kok dus.

"Plezant", zegt Meus in TV-Familie. "We hebben vijf jaar gewerkt aan het programma met een gemotiveerde ploeg en dan is het fijn als zoiets nog een staartje krijgt". Er komt bovendien een vervolg, want ook 'Dagelijkse kost' wordt vanaf mei in Nederland uitgezonden, al gaat het daar voorlopig wel om een testperiode. Met het veroveren van de Nederlandse markt is de Leuevenaar naar eigen zeggen niet bezig. "Ik heb niet de ambitie om ook in Nederland een vedette te worden. Ik heb ooit de vraag gekregen om 'Dagelijkse kost' in het Engels te maken en dat heb ik nog altijd niet gedaan, dat zegt genoeg he."