Jeroen Meus rijdt het land rond in een kerstbuche op wielen Stijn Van Hove

05u30 0 TV Smakelijke verrassing voor de arbeiders in de Antwerpse haven gisteren. Jeroen Meus nodigde hen uit rond zijn gloednieuwe kerstbuche op wielen en verwende hen met een stevig ontbijt. «Tot het kerstmenu blijven we met ‘Dagelijkse Kost’ in de studio, maar in de kerstvakantie is het de beurt aan ‘Dagelijkse Winterkost’. Daarvoor doen we een rondje van Vlaanderen.»

Met Meus in de buurt is een kwinkslag nooit ver weg, en dat ondervonden ook de havenarbeiders. ‘GeHAVENd ontbijt, gratis’, stond er op een houten pancarte voor zijn busje. Al snel stroomden de eerste klanten in kleine groepjes toe. Meus genoot. «Dit is wat ik het liefste doe. Het is ook geweldig voor onze ploeg. Met ‘Dagelijkse Kost’ werken we elk jaar toe naar het kerstdiner, de avond met de bomma en de bompa. Maar vanaf maandag trekken we twee weken rond. We hebben er al opnames in het Imelda-ziekenhuis opzitten en vandaag in de haven. De volgende dagen en weken trekken we onder meer ook naar Jette en Ternat.»

‘Dagelijkse Winterkost’ is gestoeld op het succesvolle ‘Dagelijkse Zomerkost’. Al is er wel een bijzonder leuke nieuwigheid. «Onze Kerstbuche? Geweldig, hé. Op een vergadering had ik gezegd dat ik een speciale wagen wilde, en zo zijn we op het idee gekomen. Als je dit resultaat ziet, kan je toch niet anders dan gelukkig zijn?» Wel warm, niet wollig Het is aan de kok te zien. «Dit is zo genieten. Het voelt een beetje als op tournee zijn, met mezelf in de rol van zanger. (lacht) Ik moet pas uit mijn trailer komen als alles er staat. Wat geloof me, dit is een zware productie voor een dagelijks programma.»

De reacties zijn alvast lovend. De mannen en vrouwen van de haven genoten zichtbaar van de rijkgevulde omelet-pistolets met spek. «Overal trachten we iets te serveren dat een beetje aangepast is aan de locatie», aldus Meus. «In het Imelda-ziekenhuis heb ik onder meer flan gebakken, die de mensen op de parking dan konden meenemen voor de familieleden die ze kwamen bezoeken.» Het perfecte kerstgevoel, dus. «Misschien wel warm, maar niet wollig», lacht de kok.

‘Dagelijkse Winterkost’ is op Eén te zien van 26 december tot 5 januari.