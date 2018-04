Jeroen Meus redt quiz én productiehuis Bart De Pauw: "Vrienden ben je in goede en in kwade dagen" TDS

22 januari 2018

19u20

Bron: BUZZE 11 TV Kok wordt quizmaster: ’t is een carrièremove die kan tellen. Maar Jeroen Meus (39) gaat ervoor, en volgt z'n verguisde vriend Bart De Pauw op als presentator van ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Neemt hij geen groot risico? "Misschien, maar ’t zou zonde zijn om deze topquiz te grabbel te gooien", zegt Jeroen in Dag Allemaal.

Na de zaak-Bart De Pauw leek ‘Twee Tot De Zesde Macht’ geen toekomst meer te hebben. Kijkcijferkanon of niet, de VRT bande de van grens­overschrijdend gedrag beschuldigde presentator genadeloos van het scherm, en schrapte met directe ingang de nog lopende reeks van z’n quiz. Of de VRT nog in zee zou gaan met Barts productiehuis Koeken Troef! was eveneens een groot vraagteken. Alles wees erop dat ‘Twee Tot De Zesde Macht’ definitief de archieven zou ingaan.

Veel kritiek

Maar dat was buiten Jeroen Meus gerekend. Vlaanderens populairste tv-kok, die al jaren als BV-deelnemer in de quiz zetelt, schenkt ‘Twee Tot De Zesde Macht’ onverwacht een tweede leven. Kort nadat Bart De Pauw in ongenade was gevallen, kwam Jeroen al met het idee aanzetten om de quiz te depanneren. Hij suggereerde om als presentator in te vallen voor z'n gevallen kameraad. Het idee werd van tafel geveegd, maar een tijd later kwam de VRT zelf met het voorstel om Jeroen een geheel nieuw seizoen van ‘Twee Tot De Zesde Macht’ te laten presenteren.

Heel verrassend nieuws dat meteen een druk besproken topic werd op de sociale media. Heel wat fans zijn blij dat ‘Twee Tot De Zesde Macht’ gered is, en wensen Jeroen het allerbeste toe. Maar niet iedereen vindt dit een goed plan. "Schoenmaker blijf bij je leest", is een vaak gehoorde kritiek. "Twee Tot De Zesde Macht’ staat of valt met Bart De Pauw, zonder hem gaan we niet meer kijken", lezen we ook nog. Negatieve opmerkingen die de eergierige Jeroen vast en zeker zullen prikkelen.

Multitalent?

Neemt Jeroen ook geen groot risico door ver buiten z’n keuken én comfortzone te treden? Dat dergelijke uitstapjes niet altijd goed aflopen, weet bijvoorbeeld Tom Waes maar al te goed. In 2009 waagde populaire Tom zich met ‘The One Man Show’ ook aan een quiz. Dat avontuur tot een goed einde brengen bleek lastiger dan de meeste van z’n stunts in ‘Tomtesterom’. ‘The One Man Show’ werd een flop, waar Tom liever niet meer aan herinnerd wordt.

Jeroen kan, natuurlijk, bogen op meer dan vijftien jaar tv-ervaring. En hij bewees al met ‘Goed Volk’ dat hij meer pijlen op z'n boog heeft dan enkel koken. Ontpopt hij zich via ‘Twee Tot De Zesde Macht’ tot een multitalent à la Bart Peeters en Koen Wauters? We zullen zien. Jeroen heeft trouwens nog een dik jaar om zich klaar te stomen voor z’n debuut als quizmaster. ‘Twee Tot De Zesde Macht’ komt pas volgend jaar terug.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN