Jeroen Meus nodigt opvallende nieuwe gasten uit in 'Twee Tot De Zesde Macht'

07 januari 2020

Een nieuw seizoen van 'Twee Tot De Zesde Macht' is op komst, en presentator Jeroen Meus heeft heel wat nieuwe bekende gasten zover gekregen om rond de quiztafel te gaan zitten.

Zo is er Frank Lammers, de Nederlandse acteur die te zien was in ‘Undercover’. Daarnaast is er Kim Van Oncen, die we kennen van haar rol in het populaire ‘Dertigers’. Ook VRT journalist Ivan De Vadder en actrice Charlotte Timmers schuiven aan. Zij mogen het telkens opnemen tegen twee onbekende duo’s uit Vlaanderen.

Naast de nieuwe gezichten zijn er uiteraard ook oude bekenden zoals Tom Waes, Jeroom, Frances Lefebure en Philippe Geubels van de partij.

‘Twee Tot De Zesde Macht’ zal vanaf dit voorjaar opnieuw te zien zijn op Eén.