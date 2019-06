Jeroen Meus maakt culinaire roadtrip langs twintig Vlaamse keukens SD

17 juni 2019

13u19 0 TV Jeroen Meus (41) verlaat deze zomer opnieuw zijn vertrouwde Leuvense keuken. In plaats daarvan presenteert hij zijn ‘Dagelijkse Zomerkost’ vanuit twintig Vlaamse locaties.

Deze zomer bezoekt Jeroen Meus elke dag een andere gastvrije Vlaming die zijn keuken beschikbaar stelt voor de tv-kok en zijn ‘Dagelijkse Zomerkost’. Vorig jaar trok Meus nog naar het zonnige Spanje, dit jaar kiest hij dus voor een verblijf in eigen land. Meer dan 3.000 geïnteresseerden melden zichzelf - en hun keuken - aan. In elke aflevering zal de kok op een andere locatie achter een ander fornuis staan: bij studenten op kot, in de sportschool en zelfs in het rusthuis. Met het kookgerei dat hij daar ter beschikking heeft, maakt hij heerlijke, zomerse kost klaar voor zijn gasten.

“Mijn vele zomerse herinneringen zijn kostbaar”, vertelt Jeroen. “We hadden bijvoorbeeld een busje van Volkswagen waarmee we op vakantie gingen. We aten ook zelden of nooit op restaurant maar altijd in het wild of op een camping. Of we smeerden lunchpakketten om mee te nemen naar het strand. Eten leeft, troost, charmeert, blust en viert. Eten is dus ook verbinden. Verbinden met mensen,” aldus Jeroen. En laat dat nu net een belangrijke factor zijn die meer dan ooit aanwezig zal zijn in ‘Dagelijkse zomerkost’!”

‘Dagelijkse zomerkost’, van 1 juli t.e.m. 27 juli, elke werkdag na het journaal van 19 uur op Eén.