Jeroen Meus kookt lievelingskost van Frank Sinatra in 'Plat préféré’ Jacob De Bruyne

05 augustus 2020

06u33 0 TV Het waren de eerste stapjes die Jeroen Meus (42) met een televisiecamera zette buiten de vertrouwde omgeving van zijn keuken. In 'Plat préféré' reisde de Leuvense kok tussen 2008 en 2010 drie seizoenen lang de wereld rond om er de lievelingsgerechten van wereldberoemde sterren klaar te maken.

In deze aflevering uit het tweede seizoen reist hij naar New York, om er de lievelingskost van de Amerikaanse zanger, acteur en regisseur Frank Sinatra te bereiden. Die bestond uit een Italiaans allegaartje van pizza, cannoli, Milanees kalfsvlees en pasta vongole. Meus trekt door The Big Apple om inspiratie op te doen bij kennissen van 'The Voice'. Uiteindelijk kookt hij, tegen de skyline van Manhattan, met én voor Franks kleindochter.

'Plat préféré’, Eén, 21.25 uur