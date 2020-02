Jeroen Meus en zijn supermacht zijn klaar voor nieuw seizoen MVO

04 februari 2020

00u00 0 TV Jeroen Meus is helemaal klaar om opnieuw 'Twee tot de zesde macht' te presenteren op Eén. Op zondag 16 februari begint de populaire quiz al aan zijn zevende seizoen.

Oude bekenden zoals Tom Waes, Jeroom, Frances Lefebure en Philippe Geubels keren terug als BV-supermacht. Meus kreeg ook enkele nieuwe gezichten zover om rond de quiztafel te zitten. Zo komt Frank Lammers langs, de Nederlandse acteur die te zien was in 'Undercover'. En ook Kim Van Oncen, bekend van 'Dertigers', VRT-journalist Ivan de Vadder en actrice Charlotte Timmers spelen mee. Zij nemen het telkens op tegen twee onbekende duo's. Ook dit seizoen worden alle afleveringen opgehangen aan een thema. Daarnaast zijn er twee BV-specials voor Kom Op Tegen Kanker, en de laatste aflevering is een 'pax media'-battle waarin Eén, VTM en VIER een vriendschappelijke quiz spelen.