Jeroen Meus doet een Huysentruytje: komt hij deze zomer bij jou koken?

13 maart 2019

00u00 0 TV Jeroen Meus (40) is niet weg te slaan van het televisiescherm. Door de week opent hij elke vooravond z'n 'Dagelijkse kost'-keuken en op zondag gaat hij sinds kort aan de slag als presentator van 'Twee tot de zesde macht'.

Ook in de zomer hoeft de Eén-kijker de tv-kok niet te missen, want VRT heeft een vervolg besteld van 'Dagelijkse zomerkost'. Daarin trekt Jeroen dit jaar niet naar de Vlaamse kust, een Waalse camping op een Spaanse playa. Deze zomer doet hij een ‘Piet Huysentruytje’ en gaat hij koken bij de mensen thuis. Weliswaar zonder het belerende 'SOS Piet'-vingertje en de vraag naar wat we vandaag allemaal geleerd hebben.

Wie Jeroen graag wil uitnodigen in z'n keuken, de lokale voetbalcafetaria of het bedrijfsrestaurant, kan zich inschrijven via de website van Eén.