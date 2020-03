Jeroen Meus brengt eerbetoon aan overleden fan BDB

25 maart 2020

11u22

Bron: NB 0 TV Een mooi moment in de keuken van Jeroen Meus (42) dinsdagavond. De chef bracht in ‘Dagelijkse Kost’ een eerbetoon aan superfan Jasper Horsting (31), die vorige maand overleed.

Meus bracht hulde aan Jasper door z'n lievelingsgerecht te bereiden: varkenshaasje met spinazie in bladerdeeg, overgoten met sjalottensaus. De dertiger, een ex-scoutsleider en leraar uit Arendonk, overleed vorige maand nadat hij van zijn fiets werd gereden toen hij terugkeerde van een etentje bij vrienden. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf.

“Koken was Jaspers passie”, zegt Peter De Jager van Jaspers volleybalclub in Het Nieuwsblad. “Ik ben normaal niet gek op spinazie, maar toen ging ik bij Jasper eten en toverde hij dit gerecht op tafel. Superlekker. Alles wat hij klaarmaakte, was geïnspireerd op de recepten van zijn held Jeroen Meus.”

De 36-jarige bestuurder Kaya W., die Jasper op 11 februari aanreed, is intussen vanuit Nederland uitgeleverd aan ons land.