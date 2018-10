Jeroen kan niet meer wachten en maakt voortijdig zijn keuze in ‘Boer zkt Vrouw’ TK

Een opvallend moment in 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond', vanavond: nog voor Dina Tersago langskwam voor het finale keuzemoment belde veeboer Jeroen haar zelf op. Hij had zijn keuze gemaakt en wilde niet langer wachten. En ook boer Bjorn koos deze aflevering voor een zijn favoriete kandidate.

Op een gegeven moment besefte Jeroen dat hij toch voor Severien (23) uit Kalken zou kiezen, die al bij de eerste ontmoeting een diepe indruk op hem naliet. Jeroen wou dan ook niet langer wachten om zijn keuze bekend te maken en belde zélf naar Dina. “Ik ben geen hartenbreker; ik wou open kaart spelen en niet met Joëlles gevoelens spelen”. Goed nieuws dus voor Severien: zij mag nog enkele dagen met ‘haar’ boer doorbrengen. Niet op de boerderij deze keer, wel tijdens een tripje in Duitsland om eventuele romantiek vrij spel te geven.

Ook in Canada werd de knoop doorgehakt: daar was het rechtenstudente Evelyn (28) uit Paal die goed nieuws kreeg. “Wij zijn goed samen en we hebben het plezant. Maar om nu al te weten of zij de vrouw is waar ik de rest van m’n leven mee kan doorbrengen, dat is moeilijk na een week natuurlijk. Voor ons allebei.”