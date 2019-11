Jeremy Clarkson haalt uit naar Greta Thunberg: “Het is haar schuld dat jongeren auto’s haten en onze shows worden geschrapt” TDS

27 november 2019

15u29

Bron: The Sun 3 TV Jeremy Clarkson (59) zal voor eeuwig vereenzelvigd worden met autoshows als ‘Top Gear’ of ‘The Grand Tour’. Toch maakt de presentator zich blijkbaar zorgen over de toekomst van soortgelijke reeksen. In een interview met de Britse krant The Sun haalt Clarkson hard uit naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16): volgens Jeremy is het haar schuld dat jongeren tegenwoordig een hekel hebben aan auto’s.

“Greta Thunberg heeft de autoshow vermoord” - meer woorden heeft ‘The Grand Tour’-presentator Jeremy Clarkson niet nodig om zijn standpunt duidelijk te maken. “Iedereen die ik ken die jonger is dan 25 is niet in het minst geïnteresseerd in auto’s. Dat werd hen zo aangeleerd op school. Nog voor ze ‘papa’ of ‘mama’ kunnen zeggen wordt hen verteld dat auto’s de duivel zijn. En dat idee blijft in hun hoofd zitten.”

Collega-presentator Richard Hammond (49), ook een gezicht van ‘The Grand Tour’, treedt hem bij: “Ik haat het om het te zeggen, maar ik denk dat Jeremy gelijk heeft. Jongeren geven niet meer om auto’s. Hoeveel kinderen groeien er nog op met posters van auto’s op de muren van hun slaapkamer?”

Hoewel Clarkson erkent dat hij zich inmiddels bewust is van de opwarming van de aarde, meent hij dat er betere manieren zijn om de problemen aan te pakken dan de handelswijzen van Thunberg. “Alleen een idioot verandert niet van mening als hij wordt geconfronteerd met onweerlegbaar bewijs”, zegt Jeremy. “De vraag is: wat kunnen we er aan doen? Dat is een interessanter debat om te voeren dan wat er nu gebeurt.” De presentator steekt zijn afkeer niet onder stoelen of banken. “Ze is een idioot”, klinkt het. “Loop maar rond en verkondig dat we allemaal dood gaan. Dat gaat niets oplossen, mijn liefste.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Clarkson hekelt hoe Thunberg te werk gaat. Twee maanden terug schoot de theatrale speech van Greta voor de VN - waarin de tiener het publiek ervan beschuldigde haar jeugd te hebben afgenomen - al bij hem in het verkeerde keelgat. Jeremy bestempelde de toespraak toen in zijn column voor The Sun als een “complete inzinking van een adolescent.”

“Hoe durven wíj? Nee, hoe durf jij naar Amerika te reizen in een zeilboot van koolstofvezel die je niet zelf bouwde en die 16,9 miljoen euro kostte. Die je niet zelf verdiende en die een dieselmotor als backup heeft waarover je zweeg.” Om zijn generatie te verdedigen ging Clarkson nog een stapje verder: “Wij schonken jullie mobiele telefoons, laptops en het internet. Wij creëerden de sociale media die je elke dag gebruikt en wij runnen de banken die dat alles bekostigen. Hoe durf je dan daar te staan en ons terecht te wijzen, jij verwend nest!”