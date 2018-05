Jeremy Clarkson blundert als quizmaster in 'Who Wants To Be a Millionaire': kandidaat blijft beteuterd achter SD

14 mei 2018

15u01

Bron: VRT 0 TV De voormalige 'Top Gear'-presentator Jeremy Clarkson (58) presenteert tegenwoordig op de Britse tv-zender ITV ' Who Wants to Be a Millionaire? '. Een quiz waarin de kandidaten steeds moeilijkere vragen voorgeschoteld krijgen. Toen kandidaat Alan zijn laatste vraag over een dier beantwoord had, werd hij onmiddellijk bejubeld door Clarkson, want hij had "die dieren in Afrika gezien". Maar dat bleek een blunder van formaat.

De vraag die Alan voorgeschoteld kreeg luidde: "Wat voor soort wild dier is een steenbok?" Nadat hij aarzelend "een hert" als antwoord gaf, antwoordde Clarkson het volgende: "Ik moet zelfs niet op het scherm kijken, want dat is het juiste antwoord!" Helaas had Clarkson toch maar beter eerst even op zijn scherm gekeken, want het juiste antwoord was "een geit".

"Maar ik heb die dieren in Afrika gezien en ze leken mij op herten", probeerde Clarkson de meubels nog te redden. Maar hij moest daarna toegeven dat hij helemaal fout zat. "Het is een wilde geit die voornamelijk in de Alpen en de Pyreneeën voorkomt", vertelt hij. "Jammer maar helaas, je hebt zojuist 15.000 pond verloren", klonk het beteuterd.

Het nieuwe seizoen van het populaire programma is op 5 mei van start gegaan op ITV, met Jeremy Clarkson als presentator. Het tv-icoon verliet drie jaar geleden met veel bombarie de BBC (de Britse openbare omroep), waar hij het razend populaire autoprogramma ‘Top Gear’ aan elkaar praatte. ‘Who Wants To Be a Millionaire’ zag het levenslicht in 1998 in Groot-Brittannië. Het format had wereldwijd succes. Walter Grootaers presenteerde op VTM vanaf 1999 ′Wie wordt multimiljonair?′ (later 'Wie wordt euromiljonair?'). De VTM-versie liep tot 2006.

