Jens haalt geen grappen meer uit, hij werd te veel herkend: derde seizoen 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' allicht het laatste

02 december 2019

00u00 1 TV Na het succes van de eerste twee seizoenen van 'Hoe zal ik het zeggen?' twijfelde Jens Dendoncker (29) er even aan of een derde wel nodig was. Te veel mensen herkenden hem en na het winnen van een Emmy valt er niet veel meer te bereiken. Nog eentje dan, moet Jens gedacht hebben. En dus haalde hij zijn verborgen camera weer boven.

Hoe kan je meespelen in een verborgencameraprogramma als je één van de populairste comedians van het land bent? Dat was de grote moeilijkheid waar Jens Dendoncker en zijn collega's van productiehuis Shelter mee te kampen kregen bij het derde seizoen van 'Hoe zal ik het zeggen?'. Plaksnorren, pruiken en hoofddeksels werden uit de verkleedmand gehaald, maar Dendoncker slaagde er niet in zijn guitige tronie, stemtimbre en West-Vlaamse tongval te maskeren voor zijn slachtoffers. Zelfs een spoedcursus stemimitatie bij Guga Baúl hielp niet.

Er was dus een alternatief nodig: Jens zal in dit seizoen dan ook geen enkele keer zelf meespelen in één van de verborgencameramoppen. Wel zal hij - net zoals in de eerste twee reeksen - de opdrachten presenteren en backstage de grappen sturen via oortjes.

Eerste hulp bij Frans

Iets wat Niels Destadsbader (31) aan den lijve mocht ondervinden. In een fragment dat vanavond te zien is, maar vooraf al werd vrijgegeven, is te zien hoe de zanger staat te shaken van radeloosheid wanneer zijn broer Kevin en Jens hem doen geloven dat zijn smartphone gehackt is. Die laatste twee durfden uiteindelijk nog amper de kamer binnen te stappen om Niels te vertellen dat het eigenlijk om een grap ging. "Ik dacht: dit is de dag waarop ik op mijn bakkes krijg van de populairste artiest van het land", aldus Jens.

(Lees verder onder de video: Niels Destadsbader beleeft de schrik van zijn leven)

Daarnaast neemt ook programmamaker Tim Van Aelst (41) zijn familie te grazen in de aflevering van vanavond. De bedenker van 'Hoe zal ik het zeggen?' wil aan zijn 16-jarige neefje duidelijk maken dat hij toch net dat tikje beter zijn best moet doen tijdens de Franse les. "Laten we zeggen dat onze Viktor weinig fromage heeft gegeten van de Franse taal", aldus Van Aelst. "Op elke familiebijeenkomst bleef ik van mijn broer Peter en m'n schoonzus Annemie horen dat Frans - om het zacht uit te drukken - niet Viktors favoriete vak was en hij beter z'n best moest doen. Laat ik nu net een programma hebben dat zich er perfect toe leent om zo'n boodschap op een onvergetelijke manier over te brengen."

Interesse uit VS

Van Aelst en Dendoncker zijn op deze reeks even trots als op de twee vorige, maar de kans dat dit derde seizoen van 'Hoe zal ik het zeggen?' ook het laatste is, is behoorlijk groot. Dendoncker gaf zelf toe dat er nog maar weinig rek zit op het programma, in de zin dat het moeilijk nog beter kan. De ploeg won immers een internationale Emmy, en het format werd al verkocht in Nederland, Duitsland, Portugal en Brazilië. Ook in de VS zou er concrete interesse zijn. "Maar de angst dat het niet meer zou aanslaan, hield ons ook deze keer scherp", aldus Dendoncker.

Verder in de eerste aflevering

De 17-jarige Bauke wil haar opa met ALS - die ooit haar leven redde - nog één keer "keihard bedanken". Daarvoor worden onder anderen muzikant Guy Swinnen en wielerhelden Roger De Vlaeminck en Niels Albert ingeschakeld. Haar verhaal lees je op pagina 11.

Glenn is allergisch aan afwassen, dus schakelde zijn lief Sihan het VTM-programma in. Slaagt Jens erin om Glenn aan de Dreft te krijgen?

Matthias houdt van zijn auto, maar die liefde voor zijn blitse bolide gaat volgens zijn zus Elien net iets te ver. Zij vindt dat Matthias beter eens op zoek zou gaan naar een goed lief.

'Hoe zal ik het zeggen?’ om 20.35 uur op VTM