Jens Dendoncker weet het zeker: “Als ik ooit kinderen heb, dan zal het met Lauren zijn. Het is met haar of met niemand” TDS

30 juli 2020

22u01

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wil Jens Dendoncker (30) graag kinderen? Donderdag vertelde de komiek in het VTM-programma ‘De Zomer Van’ openhartig over zijn kinderwens. Zijn respons aan reportagemaker Eric Goens sprak boekdelen: “Dat durf ik niet te zeggen, maar er ooit kinderen komen, dan zal het met Lauren zijn. Het is met haar of met niemand. En dat meen ik echt voor de volle 100.000 %”

‘De Zomer Van’: van maandag tot donderdag om 21u20 op VTM en via VTM GO.