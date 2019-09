Jens Dendoncker vervangt Niels Destadsbader in ‘Belgium’s Got Talent’: "Jurylid heeft vooral buikgevoel nodig, en buik heb ik genoeg" Mark Coenegracht

13 september 2019

00u00 0 TV Wie wordt de opvolger van Tasha en Ian, die vorig jaar met hun dans vol moeilijke lifts de vijfde editie van 'Belgium's Got Talent' wonnen? De zoektocht start vanavond. Met komiek Jens Dendoncker (29) op het jurystoeltje van Niels Destadsbader (31). Die moest, na een pijnlijke val, net voor de eerste opnames afzeggen.

Fans van 'Belgium's Got Talent' moeten het vanavond zonder jurylid en publiekslieveling Niels Destadsbader stellen. Tijdens een feestje ter ere van zijn ereburgerschap in Deerlijk eind juni viel de zanger ongelukkig van een kruk. Van de dokter kreeg hij vervolgens drie weken rust voorgeschreven: vlak voor de zomervakantie én vlak voor de auditiedagen van de VTM-talentenjacht.

Zero ervaring

Maar de productie zorgde voor een waardige vervanger: komiek en aanstormend VTM-monument Jens Dendoncker mocht tijdens de zeven selectieavonden de honneurs waarnemen.

"Toen Niels me belde met de dringende vraag of ik hem wilde vervangen bij de audities, moest ik toch even gaan zitten", vertelt Jens. "Hij heeft me uiteindelijk met veel overtuigingskracht over de streep getrokken. Niels had alle vertrouwen in mij en een mede-West-Vlaming kan ik natuurlijk niks weigeren. (lacht) Uiteraard ben ik vereerd. Maar daarnaast voel ik ook een grote verantwoordelijkheid om op die stoel te zitten. Ik heb zero ervaring. Ik ken niets van zang of dans. Het enige wat ik kan is mopjes vertellen op een podium. Om dan tegen andere mensen te zeggen dat hetgeen ze doen knap, slim of speciaal genoeg is, is niet evident. Maar goed, als jurylid heb je vooral buikgevoel nodig, en buik, dat heb ik zeker", lacht Jens.

Groene badmuts

"Ik vind het erg belangrijk om eerlijk te zijn tegenover de kandidaten. Dat is helemaal niet moeilijk als een act heel straf is. Dan komen de lovende woorden vanzelf. En ik ken mezelf: ik kan soms iets té enthousiast zijn. Als het erg middelmatig of slechts is, zal ik proberen diplomatisch te zijn. Ik heb sowieso respect voor iedereen die het lef heeft om daar, vaak voor de allereerste keer, zijn ding te komen doen. Verder was het erg geruststellend dat ik om het even wanneer kon terugkoppelen met Niels. Zeker wanneer ik mijn golden buzzer uitdeel, want Niels moet daar straks mee verder. Wie die krijgt? Als ik Niels' voorbeeld moet volgen, zullen het schaars geklede dames zijn (Niels stuurde vorig seizoen Faemme Nation, een verleidelijke dansgroep vol vrouwen, naar de liveshows, red.). Verder heb ik een zwak voor opvallende hoofddeksels. Kom met een knalgroene badmuts je act doen, en mijn ja heb je meteen."

Fans van Niels Destadsbader hoeven hem niet het hele seizoen te missen, want hij keert terug in de studioshows, vanaf 1 november. "Ik heb dikwijls gevloekt", zegt hij. "Ik heb al drie seizoenen op die stoel gezeten en ik amuseer me daar elke keer opnieuw. Het was balen dat ik noodgedwongen thuis zat tijdens de audities. Maar Jens is de perfecte vervanger: grappig, gevat, met open blik én ook een West-Vlaming. (lacht)" Natuurlijk ga ik vrijdag (vanavond, red.) op het puntje van mijn stoel zitten. Echt waar, ik heb nog niks gezien. Ik ga de show dus samen met Vlaanderen ontdekken. Voor het overige kijk ik nu al uit naar de studioshows. Dan neem ik mijn vertrouwde plek terug in en kan ik eindelijk An Lemmens weer op haar paard zetten."

Kijkers zijn vijfde jurylid

Jens is niet de enige nieuwigheid in het zesde seizoen van 'Belgium's Got Talent'. Want voor het eerst mogen niet alleen de juryleden een golden buzzer uitdelen, ook de kijkers thuis kunnen elke auditieaflevering één kandidaat rechtstreeks naar de finale sturen. Dat kan via vtm.be.