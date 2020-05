Exclusief voor abonnees Jens Dendoncker toetst liefde aan wetenschap in nieuw VTM-programma: “Ik ben een grapjas, maar ook een groot romanticus” Jacob De Bruyne

27 mei 2020

00u00 0 TV Jens Dendoncker (29) gaat een nieuw VTM-programma presenteren. Hoe het zal heten en wanneer het wordt uitgezonden is nog niet duidelijk, maar wel dat de liefde centraal staat. "Ik ben een grapjas, maar ook een groot romanticus."



De helft van de mensen die op date worden gevraagd, zegt gewoon 'ja'. En 40% wordt verliefd na de eerste kus. Er werden bibliotheken volgeschreven met wetenschappelijke studies over de liefde, maar wat klopt er in de praktijk van al die beweringen? In een nieuw VTM-programma neemt Jens Dendoncker de proef op de som.

