Jens Dendoncker over epilepsie-aanvallen: “Plots werd ik wakker in een aula” BDB

27 juli 2020

22u10

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Jens Dendoncker (30) vertelde maandagavond in het VTM-programma ‘De Zomer Van’ over de epilepsie-aanvallen waarmee hij kampt. “Ik val dan op de grond en krijg hevige stuiptrekkingen”, aldus de komiek aan reportagemaker Eric Goens. “Ik verlies ook het complete bewustzijn. Nu ben ik daar niet meer bang voor, maar jaren geleden was dat anders. Toen kreeg ik vlak voor of na een aanval soms hallucinaties. Dat was eigenlijk te vergelijken met kortstondige psychoses. Eén keer ben ik in m’n T-shirt en op blote voeten in het midden van de winter wakker geworden in een aula. Ik wist totaal niet hoe ik daar geraakt was. Dat waren griezelige momenten.” Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot donderdag omstreeks 21u20 op VTM en op VTM GO.