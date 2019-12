Jens Dendoncker neemt Jef Van Echelpoel te grazen op restaurant: “Als je eet als een kind, behandelen we je zoals een kind” TK

30 december 2019

21u35 2 TV Jef Van Echelpoel - echte naam Tijs Vanneste - zal in de toekomst waarschijnlijk twee keer nadenken voor hij op restaurant gaat. Jens Dendoncker trakteerde hem immers maandagavond op een heel bevreemdende eetervaring in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’.

Het was de vrouw van Vanneste die de hulp van Jens inriep. Hij staat bekend als een moeilijke eter, vertelde Lisse aan Dendoncker. “Als het gemixt is, zoals gepureerde spaghettisaus, vindt hij het ok. Maar verder vermijdt hij liefst alle groenten en fruit.” Gezond is dat niet, en dus vond Jens het nodig om Tijs een lesje te leren. Hij kaapte een restaurantbezoek van de artiest en toverde die om in een kinderlijke gebeurtenis, compleet met kleurplaat en clownbezoek. Uiteindelijk onthulde een ietwat bezwete Jens dat hij in het Spiderman-pak zat en meldde klaar en duidelijk aan Van Echelpoel “dat hij behandeld zal worden als een kind als hij eet als een kind”. En Tijs? Die kon er gelukkig nog om lachen.

Het was trouwens niet de enige keer in de aflevering dat Dendoncker zich in een verkleedpak hees. Hij nam het ook op voor de eendjes in het park.

En dan was er nog deze practical joke met hondenpoep en sigarettenpeuken: