Jens Dendoncker na zijn week als invaller in ‘Belgium’s Got Talent’: "Na mijn 'golden buzzer' meteen naar Niels gebeld" MC

08 juli 2019

00u00 0 TV Invallen voor Niels Destadsbader (30), het is niet iedereen gegeven. Toch bewees Jens Dendoncker (28) afgelopen week dat hij het minstens even goed doet als jurylid in 'Belgium's Got Talent'. "Niels heeft me zelf over de streep getrokken."

Ereburger worden kan uw gezondheid schaden. Vraag het maar aan Niels Destadsbader. Die werd eind juni met de nodige toeters en bellen gevierd in zijn stamcafé in Deerlijk en moest even later afbellen voor de audities van 'Belgium's Got Talent'. Gevallen, waarbij drie stukjes van een wervel losgekomen waren, zo bleek. De dokter schreef Niels een paar weken platte rust voor.

Paniek bij VTM en de programmamakers van 'Belgium's Got Talent', waar Niels een week lang als jurylid verwacht werd. Een kartonnen Niels naast An Lemmens, Dan Karaty en Stan Van Samang plaatsen was geen goed idee. Tot de naam van komiek Jens Dendoncker viel. Alleen was die druk bezig met de voorbereidingen van een derde seizoen van 'Hoe zal ik het zeggen?'. "Toevallig had ik net een dag eerder gehoord dat Niels een ongevalletje had gehad en dat het vrij ernstig was. Maar toen Niels me belde met de dringende vraag of ik hem wilde vervangen bij de audities, ben ik toch even moeten gaan zitten. In eerste instantie was ik overtuigd dat dat allemaal niet meer te regelen was. Je springt niet zomaar in het ongewisse. Ik heb dan nog een paar keer met Niels gebeld en die heeft me stukje bij beetje over de streep getrokken. En kijk, hier zitten we nu."

Welke expertise?

"Uiteraard was ik vereerd. Maar meteen was er ook de vraag wie ik ben en waar ik de expertise van heb om tegen andere mensen te zeggen dat hetgeen ze op het podium doen knap, slim of speciaal genoeg is. Ik vroeg me ook af hoe ík me zou voelen, mochten er mensen met een grote rode knop mijn optreden meevolgen en me om het even wanneer kunnen weg-buzzen."

Wij stelden vast dat Jens perfect zat aan de jurytafel: op zijn gemak, alert en nu en dan met een kwinkslag. Nooit het harde, genadeloze jurylid, maar veeleer de verzoenende factor. Tegen een deelnemend gospelkoor vertelde hij dat hij al lang niet in een kerk was geweest. "Dat is nu jammer, misschien was ik jullie anders al eens eerder tegengekomen." Een 11-jarig danseresje kreeg dan weer te horen dat Jens "gepakt" was. "Het was er boenk op. Magisch." Bij een 84-jarige dame die aan alzheimer lijdt maar toch virtuoos viool speelt, klonk het: "U heeft dan wel alzheimer, wij gaan u niet snel vergeten." Waarna hij duidelijk maakte dat hij ontroerd was "door iemand met bakken talent".

Wanneer de act niet genoeg is, zalft Jens, zonder zacht te worden. "Je bent zeker een entertainer, dit heeft zijn plaats, maar niet op dit podium."

Eerlijkheid

"Eerlijk zijn tegenover de kandidaten vond ik erg belangrijk. Dat ik ook om het even wanneer kon terugkoppelen met Niels was geruststellend. Hij moet straks verder met kandidaten die ik mee heb gekozen. Na mijn golden buzzer, waarbij ik een kandidaat rechtstreeks naar de finales stuur, heb ik hem ook meteen gebeld. Dat zorgde voor gemoedsrust."

"Natuurlijk is dit een andere discipline dan een candid camera-programma maken. Je moet ad rem zijn. Dat is helemaal niet moeilijk als een act heel straf is. Dan komen de metaforen, de adjectieven en jubelende woorden er zo uit. Als het erg middelmatig of slecht is, dan probeer je toch enigszins diplomatisch te zijn en is het zoeken naar woorden voor mij. Ik heb sowieso respect voor iedereen die het lef heeft om daar, vaak voor de allereerste keer, voor zo'n publiek z'n ding te komen doen."

Voor Jens zit het jureren er sinds gisteravond op. In de volgende ronde van 'Belgium's Got Talent' pikt Niels Destadsbader de draad weer op.