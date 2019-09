Jens Dendoncker maakt jurydebuut in ‘Belgium’s Got Talent’: “Mijn Golden Buzzer? Als ik Niels zijn voorbeeld moet volgen, schaars geklede dames” MVO

11 september 2019

11u59 0 TV In het zesde seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’, dat vrijdag 13 september van start gaat, beslist niet langer alleen de vierkoppige jury over het lot van de kandidaten. Voor de allereerste keer krijgen ook de kijkers inspraak tijdens de audities. Gezien de afwezigheid van Niels Destadsbader, neemt Jens Dendoncker zijn plaats in bij de jury.

Met maar liefst zeven Golden Buzzers, één per auditieaflevering, kunnen ze vanuit hun woonkamer hun favoriete acts rechtstreeks naar de studioshows katapulteren. Die Golden Buzzers kunnen ze uitdelen via vtm.be. “De kijker heeft meer te zeggen dan ooit, zelfs meer dan ons”, benadrukt Koen Wauters. De vier juryleden en presentatoren Koen en Laura beschikken net als vorig seizoen elk over één Golden Buzzer, die ze eenmalig kunnen gebruiken tijdens de audities.

Naast een nieuwe Golden Buzzer, maakt ook een nieuw jurylid zijn debuut in het zesde seizoen van Belgium’s Got Talent. Comedian Jens Dendoncker zetelt tijdelijk als invaller voor Niels Destadsbader achter de jurydesk naast vaste waarden Dan Karaty, An Lemmens en Stan Van Samang. Samen met hen scheidt hij het kaf van het koren tijdens de audities. “Ik vind het wel een grote verantwoordelijkheid om in die stoel te zitten”, aldus Jens. “Ik heb zero ervaring. Maar als jurylid heb je vooral buikgevoel nodig, en buik, dat heb ik zeker. Dus dat komt goed. Wie mijn Golden Buzzer zal krijgen? Als ik Niels zijn voorbeeld moet volgen, dan zullen het schaars geklede dames zijn.”