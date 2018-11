Jens Dendoncker kan niet naar Emmy's: "Bang voor epilepsieaanval" Redactie

06 november 2018

00u00 0 TV Als VTM op maandag 19 november het tweede seizoen van 'Hoe zal ik het zeggen' aftrapt, zit zowat de hele productieploeg in New York op de uitreiking van de International Emmy's, de belangrijkste tv-prijzen ter wereld.

Het bijzondere verborgencameraprogramma, waarin presentator Jens Dendoncker op geheel eigen wijze boodschappen brengt die gewoon eens gezegd moeten worden, is genomineerd in de categorie 'Non-scripted entertainment'. Alleen zal Dendoncker er zelf niet bij zijn. "Met spijt in het hart", zegt de populaire stand-upcomedian. "Maar ik heb de jongste maanden opnieuw meer last van epilepsieaanvallen, dus ik durf het risico niet te nemen om naar New York te reizen. Ik heb heel veel werk op dit moment en de extra stress versterkt mijn epilepsie. Ach, ik heb ermee leren leven, hoe vervelend het ook is. Ik zal vanuit België heel hard supporteren. Het is hoe dan ook al heel straf dat we genomineerd zijn."