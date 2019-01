Jens Dendoncker is te herkenbaar geworden voor ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ MVO

21 januari 2019

09u01

Bron: NB 0 TV Het tweede seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ is vanavond alweer afgelopen, maar gelukkig hebben we een derde seizoen om naar uit te kijken. Al zullen we daar nog even op moeten wachten, want Jens Dendoncker (28) is té herkenbaar geworden om nog iemand voor de gek te houden.

“Er is nog goesting om verder te doen”, klinkt het bij bedenker Tim Van Aelst in het Nieuwsblad. “Er staat nog niets op papier, maar we zijn aan het bekijken hoe we het kunnen doen.”

Wel zullen we even moeten wachten op de nieuwe reeks, want presentator Jens Dendoncker is net iets te herkenbaar geworden. Na het winnen van een Emmy en de constante aandacht van maar liefst 700.000 kijkers is het moeilijk om anoniem te blijven. “De bekendheid van Jens maakte het al niet evident om een tweede seizoen op te nemen”, aldus Van Aelst. “Sommige sketches zijn mislukt omdat hij werd herkend. En ook de BV’s die we willen foppen zijn op hun hoede.”

“We zijn blij met de resultaten van het seizoen, maar dit nóg eens proberen, wordt een lastig karwei. Als ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ verdergaat, zal het zeker nog enkele jaren duren voor we eraan beginnen.”